Bayern Münih ocak ayında görüşmelere açık: Domenico Tedesco orta sahaya eski öğrencisini istiyor!

16.10.2025 11:36:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ara transfer dönemi için kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Orta sahaya transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetimden, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka'yı talep ettiği ileri sürüldü.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Bayern yönetiminin, Goretzka'nın sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmaya istekli olduğu ancak 30 yaşındaki oyuncunun yıllık 17 milyon Euro'luk maaşında önemli bir indirim yapmasını istediği iddia edildi.

Bild'in futbol direktörü Christian Falk'ın "Bayern Insider" podcast'inde yaptığı açıklamaya göre ise Fenerbahçe, Leon Goretzka ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Tedesco'nun Goretzka'yı Schalke'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı ve İtalyan hocanın, eski öğrencisi hakkındaki görüşünün son derece olumlu olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi halinde, Alman kulübünün ocak ayında görüşmelere açık olacağı ileri sürüldü.

Leon Goretzka bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

