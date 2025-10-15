Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan transfer mesajı: 'Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ocak transfer dönemine dair planları ve kulüp içi yapılanmayla ilgili net mesajlar veren Saran, teknik heyetle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

"FUTBOL AKLI OLUŞTURDUK, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Transfer dönemi için yoğun mesai harcandığını belirten Saran, "Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz" diyerek transfer sürecinin hem yönetim hem teknik ekip nezdinde organize yürütüldüğünü ifade etti.

"GÖRDÜKLERİMİZİ SİZ DE GÖRÜYORSUNUZ"

Takımın mevcut performansıyla ilgili ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınan Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz."

Sadettin Saran'ın bu sözleri, takımın son dönemdeki form grafiğine dair kamuoyunda oluşan eleştirilere örtülü bir yanıt olarak değerlendirildi.