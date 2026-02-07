Bayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılık kararının sebebini açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 14:21:00
Galatasaray, ara transfer döneminde eski futbolcusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, transferin ardından Boey'in ayrılığıyla ilk kez konuştu.

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında deplasmanda Hoffenheim'la karşılaşacak Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany karşılaşma öncesinde soruları yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Basın toplantısında Sacha Boey'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Kompany, ayrılık kararının sebebini açıkladı.

BAYERN MÜNİH'TEN BOEY AÇIKLAMASI

Kompany açıklamasında, "8 hafta boyunca hastaydı. Sonrasında kadroya döndü. Sağ bek oynayabilecek Laimer ve Stanisic var, ayrıca sol bekte de birkaç oyuncumuz geri döndü. Bu yüzden Sacha ile ilgili kararı aldık. Onun için en iyisini diliyorum. Kalitesini tekrar göstermeyi ve sezon kalan bölümünün tadını çıkarmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

YENİDEN GALATASARAY'DA

Galatasaray'dan Bayern Münih'e, 2023/24 sezonunun devre arasında transfer olan Sacha Boey, Bavyera ekibinde 38 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 5 asist kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk döneminde 83 maçta forma giyen Boey, 4 gol ve 4 asistle oynamıştı. 

