2 yeni transfer yer almadı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

6.02.2026 13:50:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güncellenen kadrosunu resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede 2 yeni transfer yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Galatasaray'da yeni kadro UEFA'ya bildirildi.

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, 2 ismi UEFA kadrosuna eklemedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre ara transferde takıma katılan Noa Lang, Yaser Aspirilla ve sarı-kırmızılılara geri dönen Sacha Boey kadroda yer aldı.

Yeni transferlerden Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

Image

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için Galatasaray İtalya Serie A ekibi Juventus'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 17 Şubat Salı günü sahasında oynayacak. Galatasaray, rövanş karşılaşmasına ise 25 Şubat Salı günü İtalya deplasmanında çıkacak.

