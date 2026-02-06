2 yeni transfer yer almadı: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Galatasaray'da yeni kadro UEFA'ya bildirildi.
Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, 2 ismi UEFA kadrosuna eklemedi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre ara transferde takıma katılan Noa Lang, Yaser Aspirilla ve sarı-kırmızılılara geri dönen Sacha Boey kadroda yer aldı.
Yeni transferlerden Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için Galatasaray İtalya Serie A ekibi Juventus'la karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 17 Şubat Salı günü sahasında oynayacak. Galatasaray, rövanş karşılaşmasına ise 25 Şubat Salı günü İtalya deplasmanında çıkacak.