Bayern Münih U19'da Galatasaray'ı 90+4'de Emirhan Demircan ile yıktı!
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Bayern Münih U19 Takımı'na 2-1 mağlup oldu.
UEFA Gençlik Ligi'nde Michael Hartmann'ın ekibi Bayern Münih U19 Takımı ile Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 Takımı karşılaştı.
Almanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan'dan geldi.
Galatasaray'ın tek golünü ise 56. dakikada Hamza Akman kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalırken, Bayern Münih 6 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlarken, Bayern Münih sahasında Kopenhag'ı konuk edecek.
GRUPTA PUAN DURUMU
1) Kopenhag (10 puan)
2) Bayern Münih (6 puan)
3) Manchester United (4 puan)
4) Galatasaray (3 puan)
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