Bayern Münih yeni sezona gol yağmuru ile başladı!

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 23:39
Bayern Münih yeni sezona gol yağmuru ile başladı!
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Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 6-1 kazanarak sezona kusursuz başlamayı başardı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern sezona üç puanla başlarken Frankhurt ekibi ise ilk maçından eli boş ayrıldı.


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