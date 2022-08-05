Bayern Münih yeni sezona gol yağmuru ile başladı!
Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 6-1 kazanarak sezona kusursuz başlamayı başardı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Bayern sezona üç puanla başlarken Frankhurt ekibi ise ilk maçından eli boş ayrıldı.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu