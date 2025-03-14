Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber
Bayern Münih'te aşil tendonundan sakatlık yaşayan Kim Min Jae, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih'e savunma oyuncusu Kim Min Jae'den kötü haber geldi.
Güney Koreli savunma oyuncusu, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Union Berlin maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kim Min Jae, sakatlık yaşadı. Umarım uzun sürmez ama önümüzdeki birkaç hafta forma giyemeyecek." dedi.
Bayern Münih'te bu sezon 37 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Bayern Münih #sakatlık #kim min-jae
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