Bayern Münih'te Sacha Boey geri dönüyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:26

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamada bulundu.

Freund, Boey'un birkaç gün içerisinde takım antrenmanlarına katılacağını söyledi.

Christoph Freund, "Sacha Boey, topla antrenmanlara başladı, birkaç gün içerisinde yeniden takım antrenmanlarına katılacak. Yakında hazır olacağını umuyoruz." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih'e geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde şu ana kadar 4 maçta sahaya çıktı 1 asist yaptı.