Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi
Bayern Münih takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.
Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Bayern Münih mutlu sona ulaştı.
Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.
96 MAÇA ÇIKTI
Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.
??? Vincent Kompany: "Ich freue mich auf die Herausforderung FC Bayern. Es ist eine große Ehre, für diesen Club tätig sein zu dürfen – der FC Bayern ist eine Institution im internationalen Fußball." pic.twitter.com/lJozy9UtPH— FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2024
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