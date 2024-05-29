Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi

Bayern Münih takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:28
Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi
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Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Bayern Münih mutlu sona ulaştı.

Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.

96 MAÇA ÇIKTI

Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.


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