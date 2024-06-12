Bayern Münih'ten Jonathan Tah için dev teklif!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:13

Şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, Bundesliga'da zafere ulaşan takımın stoperini gözüne kestirdi.

Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Jonathan Tah için ilk teması kurdu.

İKİ KULÜP ARASINDA SIKI PAZARLIK

İddiaya göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl ile Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Jonathan Tah transferi için bir araya geldi.

Bayern Münih'in yıldız futbolcu için 25 milyon Euro bonservis ve bonus ücretler teklif ettiği ileri sürüldü. Leverkusen'in ise oyuncu için 40 milyon Euro net bonservis talep ettiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

28 yaşındaki oyuncu için Alman devinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ifade edildi. Alman stoperle görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

Leverkusen ile önceki sezon 48 maça çıkan Tah, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.