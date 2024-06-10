U19 Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvada şampiyon oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 23:08
U19 Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvada şampiyon oldu
Abone Ol google-news

Dinamo Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvayı aldığı 3 galibiyet ile zirvede tamamladı. Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takım, temmuz ayındaki UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.


19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı haberleri Kazakistan haberleri Moldova haberleri

İlgili Haberler

İdmanda yer almadılar: A Milli Takım'da flaş sakatlık!

İdmanda yer almadılar: A Milli Takım'da flaş sakatlık!
A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Abdülkadir Ömür'den EURO 2024 tepkisi!

A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Abdülkadir Ömür'den EURO 2024 tepkisi!
A Milli takım kadrosuna alınmamıştı: Can Uzun'dan şoke eden açıklama!

A Milli takım kadrosuna alınmamıştı: Can Uzun'dan şoke eden açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler