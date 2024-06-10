EURO 2024 öncesi tatsız prova: A Milli Takımımız, Polonya karşısında son dakikada yıkıldı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 23:43

Güncelleme: 10.06.2024 - 23:53

A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Narodowy Stadı'nda oynanan maçı milliler 2-1 kaybetti.

Polonya, 12. dakikada Swiderski'nin golüyle 1-0 öne geçti. A Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın 77. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Polonya, 90. dakikada Zalewski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve milliler mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Polonya'da Robert Lewandowski ve Swiderski, sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldi.

Türkiye ile Polonya, bu müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geldi.

Milliler, geride kalan 18 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 12 kez galip geldi.

Türkiye, bu sonuçla birlikte yaptığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu.

Türkiye, EURO 2024'te ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak. Polonya ise 16 Haziran'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.