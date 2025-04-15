Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Bayern Münih, sezon sonunda Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Bayern Münih, 28 yaşındaki Koreli stoperi Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih, Kim Min-Jae'den memnun değil.
Ligde Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 2-2 berabere kalınan maçta puan kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen oyuncu için Bayern, teklifleri dinleme kararı aldı.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Koreli oyuncunun uygun bire teklifle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.
Bu sezon Bayern formasıyla 41 maça çıkan Kim Min-Jae, 3 gollük performans sergiledi.
Etiketler: #Bayern Münih #kim min-jae #transfer
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