Bayern, PSG'yi deplasmanda mağlup etti

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 08:17

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 08:17

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız temsilcisi PSG ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan maçı Bayern Münih 1-0 kazanarak turu geçmek için avantajı kapan taraf oldu.

Gol sesi çıkmayan mücadelenin ilk yarısında Bayern Münih, oyun hakimiyetini elinde bulundurarak rakibine adeta top göstermedi ve 9 gol girişiminde bulundu. PSG ise ilk yarıda yakaladığı tek gol girişiminde ise kaleye şut gönderemeden ilk 45 dakikayı tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bayern, 53. dakikada Coman'ın kaydettiği golle öne geçti. Golün ardından PSG ataklarını sıklaştırırken 82. dakikada Mbappe ile bir gol bulsa da bu gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+2'de ise Bayern'den Pavard ikinci sarıdan kırmızı kart görerek rövanşta oynama hakkını kaybetti ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan üstün ayrılan taraf oldu.

PSG, böylelikle Messi, Neymar ve Mbappe'nin bir araya geldiği geçen sezondan bu yana ilk kez üst üste 3 maçtan galibiyet çıkaramadığı bir istatistiğe ulaştı.

Öte yandan karşılaşmadan önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 8 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak. Turu geçen taraf ise çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.