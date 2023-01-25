Bayern puanı son dakikada kurtardı
Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln'le 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Köln 1-0 kazandı ve Bayern'e 9 maç aradan sonra lig mağlubiyeti yaşattı.
Maçın henüz 4. dakikasında Skhiri'nin Köln öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Bayern'in gol bulma çabaları son dakikalara kadar sürdü ve 90+1'de Kimmich skoru eşitledi.
Bu sonuçla lider Bayern, galibiyet hasretini iki maça çıkardı ve puanını 36'ya yükseltti. . Köln ise 21 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.
Almanya'da günün oynanan diğer maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:
Hertha Berlin 0-5 Wolfsburg
Hoffenheim 2-2 Stuttgart
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