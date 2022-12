Nusret'e bir yasak daha: 'Salt Bae'ye izin yok

Dünya Kupası Finali'nde kutlamalarda sahaya girerek kupayı kaldıran et restoranları sahibi Nusret Gökçe'nin, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline katılması da yasaklandı.

Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" paylaşımı yapıldı.

We have also banned Salt Bae from Rolling Loud LA 2023 in March