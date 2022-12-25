Nusret'e bir yasak daha: 'Salt Bae'ye izin yok
Katar Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından kutlamalarda sahaya giren ve Messi ile görüntüleri gündem olan işletmeci Nusret Gökçe'ye yasak üstüne yasak geldi. Gökçe'nin bu kez de ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline katılması da yasaklandı.
Dünya Kupası Finali'nde kutlamalarda sahaya girerek kupayı kaldıran et restoranları sahibi Nusret Gökçe'nin, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline katılması da yasaklandı.
Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" paylaşımı yapıldı.
We have also banned Salt Bae from Rolling Loud LA 2023 in March— Rolling Loud (@RollingLoud) December 22, 2022
OPEN CUP'TAN DA MEN EDİLMİŞTİ
3-5 Mart arasında yapılacak festivalde Travis Scott, Future ve Lil Wayne gibi isimler de sahne alacak. Nusret geçen günlerde ABD'de süren futbol turnuvası U.S. Open Cup'ın finalinden de men edildi.
'SALT BAE' NEDİR?
Nusret Gökçe, sosyal medyada popülerleşmesini sağlayan tuz dökme hareketi nedeniyle sıklıkla 'Salt Bae' diye anılıyor.
FIFA, son olarak Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finali sonrası sahaya inmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı.
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