BBC'den Novak Djokovic iddiası
ATP Tek Erkekler Dünya 1 Numarası Novak Djokovic'in avukatları, Avustralya Tenis Federasyonu'nun muafiyet sağladığını öne sürdü.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele edebilmek için ülkeye resmi olarak giriş yapamayan Sırp tenisçi Novak Djokovic hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
BBC'de yer alan habere göre, Djokovic'in avukatları, Avustralya Açık'ta mücadele edebilmek için bekleyen Sırp tenisçinin 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
Aşı yaptırmaması ile alakalı resmi bir belge sunamadığı için ülkeye giriş izni verilmeyen Djokovic hakkında soruşturmalar devam ederken Avustralya mahkemesince yayımlanan belgelerde avukatların savunması ortaya çıkarıldı.
Belgede, avukatlar, 16 Aralık'ta koronavirüse yakalanan Djokovic'in 14 gün karantinada kaldıktan sonra hiçbir hastalık semptomu göstermediğine dikkat çekerek organizatörlerin, Djokovic'e geçici bir turnuva vizesi sağladıklarını iddia etti.
Sırp tenisçinin gözetim altında tutulduğu otelden ne zaman ayrılacağı açıklanmazken Sırbistan Hükümeti, Djokovic'in başka bir otele yerleştirilmesi için Avustralya'ya çağrıda bulundu.
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