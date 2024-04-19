Becao: 'Bu takımla gurur duyuyorum'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:44
Becao: 'Bu takımla gurur duyuyorum'
Abone Ol google-news

Fenerbahçeli Rodrigo Becao, Olympiakos maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Becao, paylaşımında, "Kafanızı kaldırın ve devam edelim beyler, bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Rodrigo Becao haberleri fenerbahçe haberleri sosyal medya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk edebiyatının usta ismi anılıyor: Akbal 101 yaşında!

Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk edebiyatının usta ismi anılıyor: Akbal 101 yaşında!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye seçim çağrısı!

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye seçim çağrısı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Kit Harington'dan beklenen açıklama geldi: Jon Snow dönüyor mu?

Kit Harington'dan beklenen açıklama geldi: Jon Snow dönüyor mu?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Aslı Enver'in 'tavsiyesi' gündem oldu: 'Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin'

Aslı Enver'in 'tavsiyesi' gündem oldu: 'Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu