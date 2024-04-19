Becao: 'Bu takımla gurur duyuyorum'
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçeli Rodrigo Becao, Olympiakos maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Becao, paylaşımında, "Kafanızı kaldırın ve devam edelim beyler, bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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