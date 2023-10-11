Bekle bizi Avrupa: Futbol tarihimizde bir ilk... Euro 2032’ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

UEFA yönetim kurulu, İsviçre’de yaptığı toplantıda tek aday olarak giren Türkiye ile İtalya’nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleyeceğini duyurdu. TFF ve İtalya Futbol Federasyonu başkanlarının, yöneticilerinin yer aldığı heyet dün UEFA’ya sunum yaptı. Bu sunuma eski milli futbolcu Volkan Demirel ile İtalya’nın efsane kalecilerinden Buffon da katıldı. Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası’nı düzenlemeye aday olan Türkiye, bu kez ev sahipliğini kazandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Cumhuriyetimizin 100. yılını Avrupa Şampiyonası ev sahipliği ile taçlandırdık. Türkiye dünyada sporun da parlayan yıldızı olacak” dedi.

FİNAL NEREDE?

EURO 2032’nin açılış maçı ve finalinin Türkiye’de mi yoksa İtalya’da mı oynanacağı merak konusu oldu. Bu durumla ilgili iki ülke federasyonu henüz karar vermedi. Ekim 2026’ya kadar bu kararın verilip UEFA’ya bildirilmesi gerekiyor. Türkiye ve İtalya 5’er statta maçlara ev sahipliği yapacak. UEFA, final için 80 bin kişilik bir stat olmasını şart koşuyor. İtalya’daki statların eski olması, Türkiye’nin finali alması adına avantaj. Türkiye, aday dosyasında UEFA’ya 10 stat bildirirken bunların 9’u hazır. Sadece Ankara’daki 19 Mayıs Stadı’nın inşaası sürüyor. İki ülke 2026’ya kadar yapacağı görüşmelerle finalin nerede oynanacağına karar verecek. Yeni bir stadın da yapılabileceği konuşuluyor.