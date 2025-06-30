Belçika, Avrupa şampiyonu oldu!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 67-65 yenen Belçika, şampiyonluğa ulaştı.

İspanya, dengeli başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamladı.

Pota altını etkili kullanan İspanyollar, üç sayı çizgisinin gerisinden zorlanan Belçika karşısında devre arasına da 37-31 üstünlükle gitti.

Belçika, üçüncü çeyrekte Meesseman'ın oyuna ağırlığını koymasıyla üstünlüğü ele geçirse de final periyoduna önde giden taraf, 52-49'luk skorla İspanya oldu.

Son periyoda iyi başlayan İspanya, maçın bitimine 3 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı: 65-53. Mücadeleyi bırakmayan Belçika, kalan bölümde sayı şansı tanımadığı rakibine 14-0'lık seriyle cevap verdi ve karşılaşmadan 67-65 galip ayrıldı.

Belçika'da Meesseman, 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Allemand 19 ve Linskens 17 sayı attı. İspanya'da ise Ayuso, Pueyo ve Ginzo'nun 11'er sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

İlk şampiyonluğunu 2023 Avrupa Şampiyonası'nda elde eden Belçika, üst üste ikinci zaferine ulaştı ve ünvanını korudu.

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya ise 2023'teki finalde olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Fransa'yı 69-54'lük skorla geçen İtalya ise turnuvada bronz madalya elde etmişti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya: Ortiz 3, Pueyo 11, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Etxarri, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris

1. Periyot: 19-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 52-49



