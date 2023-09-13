Belçika evinde Estonya'ya acımadı!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı 5-0 yendi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı ağırladı.
King Baudouin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 5-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı.
Belçika'nın gol şovunu başlatan isim 4. dakikada Vertonghen olurken 18. dakikada Trossard farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.
İkinci yarıda bu kez Lukaku sahne alırken yıldız isim 56 ve 58. dakikalarda attığı gollerle skoru 4 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçta son sözü ise 88. dakikada De Ketelaere söyledi ve maç 5-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Belçika 13 puana yükselerek liderliğini sürdürdü, Estonya ise 1 puanda kaldı.
Belçika bir sonraki maçını Avusturya deplasmanında oynarken Estonya ise evinde Azerbaycan'ı ağırlayacak.
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