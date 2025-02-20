Belçika'da tur gecesi: Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 01:15

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Lotto Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Youssef En-Nesyri ve 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti.

Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vasquez kaydetti.

Maçın 7. dakikasında tribünlerde yaşanan gerginlik sebebiyle oyun 20 dakikalığına durdu.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Anderlecht 2-2 Fenerbahçe

89' Kostic'in sol kanattan yaptığı orta Talisca'ya gelmedi, defans topu karşıladı.

86' Mert Hakan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Cenk tosun yükseldi fakat top kaleye yönelmedi.

84' Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski yerine Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş oyunda.

83' Anderlecht'te Luis Vazquez ve Moussa Ndiaye yerine Augustionsson ve De Cat oyunda.

82' Sol kanatta topla buluşan Kostic'in yerden ortası kaleye paralel gitti.

78' Fenerbahçe'de Dusan Tadic yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

78' Anderlecht'te Thorgan Hazard yerine Keisuke Goto oyunda.

73' Nilson Angulo'nun ortasını Amrabat karşıladı, dönen topa gelişine vuran Theo Leoni'nin şutu auta gitti.

67' Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri yerine Mert Müldür ve Talisca oyunda.

66' Anderlecht'te Hey ve Huerta yerine Jan Vertonghen ve Nilson Angulo oyunda.

65' Fenerbahçe kontra atağında Dzeko'nun sol kanada attığı topta Kostic yerden ortayı yaptı. Savunmadan dönen topu bir daha içeriye çeviren Kostic'in pasında Tadic'in vuruşu üstten auta gitti.

63' GOOOL | Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşundan Skriniar'ın çevirdiği topa Yusuf kafayla dokundu ve topu ağlara gönderdi!

62' Sol kanatta Szymanski'nin pasında hareketlenen Tadic'in ortası savunmaya çarparak dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

55' GOL | Sol kanattan bindiren Thorgan Hazard, merkezde bulunan Luis Vazquez'e çıkarttı. Vazquez'in tek vuruşunda top ağlara gitti.

50' Tadic'in Dzeko'ya yaptığı ortada Dzeko, topa vurmak isterken Moussa Ndiaye'ye vurdu ve Anderlecht serbest vuruş kazandı.

47' Dusan Tadic'in Youssef En-Nesyri'ye attığı top hızlı. Top Colin Coosemans'da kaldı.

45' Orta alanda Fred'in yaptığı müdahale faul. Fred sarı kart gördü. Fenerbahçe son 16'ya yükselirse Fred, ilk maçta forma giyemeyecek.

42' Ali Maamar'ın sol kanattan ortası direkt olarak dışarıya çıktı.

37' Killian Sardella'nın sağ kanattan ortasında arka direkte kafayı vuran Huerta'nın şutu İrfan Can'da kaldı.

35' Theo Leoni'nin Sebastian Szymanski'ye yaptığı hareket faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Theo Leoni sarı kart gördü.

29' Anderlecht'in kontrasında Thorgan Hazard'ın sağ çaprazdan vurduğu şut auta gitti.

28' Youssef En-Nesyri, orta alanda topu taşıyarak ilerledi fakat ceza sahası içerisinde Adryelson topa müdahale etti.

26' Leoni'nin ceza sahası dışından cepheden vurduğu şut, kaleci İrfan Can'da kaldı.

24' Szymanski'nin defans arkasına aşırttığı topta En-Nesyri topa dokunamadı. Ardından Anderlecht savunması araya girerek topu uzaklaştırdı. En-Nesyri ile Colin Coosemans arasında yaşanan topsuz mücadelede Youssef En-Nesyri sarı kart gördü.

23' Cesar Huerta'nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı orta İrfan Can'da kaldı.

19' GOL | Skriniar, İrfan Can'a doğru bir geri pas verdi. Geri pasta topa vuramayan İrfan Can'la topun arasına Luis Vazquez girdi ve Anderlecht eşitliği yakaladı.

15' Kostic'in pasında sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun ortası kaleci Coosemans'ta kaldı.

10' Sol kanatta sırtı dönük topla buluşan Tadic, Kostic'in bindirmesini harika bir pasla gördü. Son çizgiye inen Kostic'in ortası dışarıya çıktı.

8' Huerta'nın yaptığı ortada indirilen kafa vuruşunda top İrfan Can'da kaldı.

7' Maç, hakem atışıyla tekrar başladı.

7' İki takım oyuncuları ısınma çalışmaları gerçekleştiriyor. Maç tekrar başlayacak.

7' Maçın hakemi Sandro Cherer soyunma odasına doğru yöneldi!

7' Hakem oyunu, tribünlerdeki hareketlenme sebebiyle durdurdu.

4' GOOOL | Hey'in yaptığı büyük hatada araya giren Dzeko, topu En-Nesyri'ye verdi. En-Nesyri, boş kaleye topu ağlara gönderdi!

2' Szymanski'nin Tadic'e ara pasını Adyrelson karşıladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.