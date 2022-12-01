Belçika'dan Dünya Kupası'na veda!
Belçika, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Hırvatistan 2. olarak gruptan çıktı, Belçika Dünya Kupası'na veda etti.
2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Belçika ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Hırvatistan lehine verilen bir penaltı kararı, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Belçika ise Romelu Lukaku ile bir pozisyonda direği geçemedi. Interli golcü ayrıca karşılaşmada önemli pozisyonlardan yararlanamadı.
Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens ilk 11'de başladığı mücadelede devre arasında kenara geldi. Michy Batshuayi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Hırvatistan 5 puana yükseldi ve 7 puanlı lider Fas'ın ardından gruptan ikinci olarak çıktı. Turnuva öncesi sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak gösterilen Belçika, 4 puanda Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.
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