Belçika'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.
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