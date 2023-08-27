Belçika'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 20:09
Belçika'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.


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filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

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