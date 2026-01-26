Belek, uluslararası golf dünyasını yeniden ağırlıyor

Turnuva, bölgenin önde gelen sahalarından New Course ve Old Course parkurlarında oynanacak. Organizasyon haftası boyunca amatör golfçüler, profesyoneller ve davetliler aynı sahalarda mücadele edecek. Uluslararası katılımın yüksek olması, Belek’in golf turizmindeki konumunu bir kez daha güçlendirecek.

Şampiyona kapsamında Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorilerinde müsabakalar düzenlenecek. Nuri Özaltın kurduğu golf kulüpleri ile bu sporun bölgeye gelmesini sağlamıştı.

Kadın ve erkek sporcuların ayrı klasmanlarda yarışacağı turnuvalar, organizasyona çok yönlü ve rekabetçi bir yapı kazandıracak.

Bir hafta boyunca sürecek etkinlik, yalnızca sportif mücadelelerle sınırlı kalmayacak. Turnuva programı, sosyal buluşmalar ve uluslararası konukların katılımıyla Belek’i adeta bir golf festivaline dönüştürecek. Organizasyon, Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini bir kez daha uluslararası vitrine taşıması açısından da önem taşıyor.