Ben Simmons, Philadelphia'da rakip oldu
Ben Simmons'ın Philadelphia'ya rakip olarak gittiği maçta kazanan 9 sayı farkla Sixers oldu.
NBA'da normal sezon oynanan 4 maçla devam etti.
Gecenin dikkat çeken maçında Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 115-106 mağlup etti.
Ben Simmons'ın Nets'e takaslanması sonrası Philadelphia'da çıktığı ilk maçta taraftarlar zaman zaman yıldız oyuncuyu yuhaladı. Philadelphia, baştan sona önde götürdüğü maçta rahat bir galibiyete ulaşırken eski oyuncusu Ben Simmons ise 11 sayı, 11 asist ve 7 ribaund ile oynadı.
76ers'ta Tobias Harris 25, De'Anthony Melton 22, Paul Reed 19, Georges Niang ise 16 sayı ile oynadı. 20 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 9 sayı 4 ribaund ve 1 asist ile mücadele etti. Nets'te Kyrie Irving'in 23, Kevin Durant'in 20 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şöyle:
Sacramento Kings 113-109 Memphis Grizzlies
Detroit Pistons 110-108 Denver Nuggets
Los Angeles Lakers 105-115 Phoenix Suns
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