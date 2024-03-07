Ben Simmons sezonu kapattı!

Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın belindeki sinir sıkışması nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:40
Ben Simmons sezonu kapattı!
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Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın belindeki sinir sıkışması nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

SNY'dan Ian Begley, Nets'in 27 yaşındaki oyuncunun belindeki sinir sıkışması nedeniyle 2023-24 sezonunun geri kalanını kaçıracağını duyurduğunu aktardı.

Begley ayrıca, Nets forvetinin 2024-25 sezonunda parkelere dönme umuduyla takımla beraber tedavi seçeneklerini araştıracağını da ifadelerine ekledi.

Uzun yıllardır sırtındaki sakatlıkla mücadele eden Simmons, geçtiğimiz yıl da sezon sona ermeden seneye erkenden veda etmişti.

Bu sezon Nets'te sadece 15 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakaladı.


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