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Benfica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Benfica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

14.06.2025 22:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Benfica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Eusebio Cup'ta oynanması planlanan Fenerbahçe mücadelesi hakkında bir açıklama yayımladı.

Benfica, Eusebio Cup'taki Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.

Portekiz ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz maçın kesinlik kazanmadığını duyurdu.

Benfica'nın açıklamasında, "Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusebio Kupası'nda mücadele etme olasılığı hakkında sadece görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kulüp ve tüm Benfica taraftarları için büyük önem taşıyan bu kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır" denildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Record'da yer alan habere göre, Eusebio Cup'taki maç için Fenerbahçe ile görüşen Benfica, sarı-lacivertliler ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalinin ardından görüşmeleri durdurdu.

Fenerbahçe, 14 Haziran Cumartesi günü yeni sezonun hazırlık programını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı programa göre, sarı-lacivertliler ile Benfica, 26 Temmuz'da karşılaşacak.

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