Benfica'dan Jose Mourinho kararı!

26.03.2026 16:47:00
Portekiz ekibi Benfica'nın, Newcastle United ve Suudi Arabistan’dan teklifler aldığı iddia edilen teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezonda da devam edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho'nun adı Newcastle United ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu. O Jogo'da yer alan haberde, Mourinho'nun geleceği ile ilgili kararı verdiği ifade edildi.

Haberde Mourinho'nun yeni sezonda da Benfica'da olacağı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı ve Benfica yönetimi arasında prensip anlaşmasının sağlandığı aktarıldı. Kapsamlı görüşmeler ve somut adımların atılması için sezonun bitmesi bekleniyor.

Benfica'da kalma kararını alırken tereddüt etmeyen Mourinho'nun önceliğinin mevcut kadroyu güçlendirerek, önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu hedefleyen rekabetçi bir ekip oluşturmak olduğu ifade edildi. Bu sezon için şampiyonluk ihtimali matematiksel hesaplara kalmış olsa da, Mourinho’nun ana planı yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak.

Portekiz'de Jose Mourinho'ya ceza: Benfica itiraz edecek! Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Porto maçında kırmızı kart gördü. Portekiz Futbol Federasyonu, 1 maç ceza verdi. Benfica cezaya itiraz edecek.
Sebastian Szymanski'den dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Jose Mourinho olmasaydı...' Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Meksika'dan Edson Alvarez itirafı: 'Jose Mourinho beni aradı' Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez'in sarı-lacivertli takıma transfer olduğu dönemdeki teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.