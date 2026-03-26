Benfica'dan Jose Mourinho kararı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho'nun adı Newcastle United ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu. O Jogo'da yer alan haberde, Mourinho'nun geleceği ile ilgili kararı verdiği ifade edildi.

Haberde Mourinho'nun yeni sezonda da Benfica'da olacağı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı ve Benfica yönetimi arasında prensip anlaşmasının sağlandığı aktarıldı. Kapsamlı görüşmeler ve somut adımların atılması için sezonun bitmesi bekleniyor.

Benfica'da kalma kararını alırken tereddüt etmeyen Mourinho'nun önceliğinin mevcut kadroyu güçlendirerek, önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu hedefleyen rekabetçi bir ekip oluşturmak olduğu ifade edildi. Bu sezon için şampiyonluk ihtimali matematiksel hesaplara kalmış olsa da, Mourinho’nun ana planı yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak.