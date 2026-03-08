Meksika'dan Edson Alvarez itirafı: 'Jose Mourinho beni aradı'

Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, deneyimli orta sahanın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde rol oynadığını açıkladı.

"MOURINHO BENİ TELEFONLA ARADI"

Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbet sırasında konuşan Aguirre, José Mourinho ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Mourinho beni telefonla aradı. 'Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Hangi pozisyonda oynuyor?' diye sordu. 'Şurada oynuyor ve çok iyi' dedim."

"BİR MAÇ SONRA KOVDULAR"

Aguirre, bu konuşmanın ardından Álvarez'in kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Sonra Edson beni arayıp 'Teşekkür ederim, Mourinho seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ama bir maç sonra teknik direktörü kovdular. İnanılmaz!"

EDSON ALVAREZ AMELİYAT OLDU

Meksikalı futbolcu, 17 Şubat'ta ayak bileğinden ameliyat oldu. Oyuncunun iyileşme süresinin 4 ila 8 hafta arasında olması bekleniyor.

Bu nedenle Alvarez'in 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.