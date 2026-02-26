Sebastian Szymanski'den dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Jose Mourinho olmasaydı...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den devre arasında ayrılan ve Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile çalışma fırsatı bulan Polonyalı futbolcu, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim" dedi.

'HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Sözlerine devam eden Szymanski, "Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör" dedi.

'BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM'

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından durumun kendisi adına olumsuza döndüğünü söyleyen "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım" diye konuştu.

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Rennes ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum" dedi.

RENNES PERFORMANSI

Rennes, devre arası transfer döneminde Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Szymanski, transferinden sonra Rennes'te 6 maçta forma buldu ve 2 asist yaptı.