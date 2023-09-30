Benfica derbiyi Di Maria'yla kazandı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:22

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:22

Portekiz Ligi 7. hafta mücadelesinde Benfica ile Porto derbide karşı karşıya geldi.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.

Mücadelenin 19. dakikasında Fabio Cardoso gördüğü kırmızı kartla Porto'yu 10 kişi bırakırken ilk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıda vites yükselten Benfica, 16 yıl sonra kulübe geri dönen Angel Di Maria'nın 68. dakikada attığı golle galibiyete uzanmasını bildi.

Mücadelede Milli oyuncumuz Orkun Kökçü ilk 11'de maça başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Benfica puanını 18'e yükselterek Sporting ve Porto'yu geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Porto ise sezonun ilk yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.