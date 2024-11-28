Benfica, Fransa'da geri dönmesini başardı!
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Benfica, deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco'yu 3-2 mağlup etti.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına 2-1 geride giren Benfica kısa sürede attığı gollerle maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Ev sahibi Monaco'nun gollerini 13. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 67. dakikada Soungoutou Magassa kaydetti.
Benfica'nın gollerini ise 48. dakikada Vangelis Pavlidis, 84. dakikada Arthur Cabral ve 88. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.
Benfica'da forma giyen milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 90'ar dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica 9 puana ulaşırken, Monaco 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Monaco deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Benfica sahasında Bologna'yı ağırlayacak.
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