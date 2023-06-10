Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 21:23
Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı
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Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.


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