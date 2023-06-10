Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 21:23

Güncelleme: 10.06.2023 - 21:23

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.