Benfica, Salzburg'u geçti ve Avrupa Ligi'ne gitti!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 01:10

Güncelleme: 13.12.2023 - 01:10

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Salzburg ile Benfica karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Benfica 3-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kornerden attığı golle Di Maria, 45+1'de Rafael Silva ve 90+2'de Arthur Cabral kaydetti. Salzburg'un tek golü 57. dakikada Luka Susic'ten geldi.

Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 68 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Benfica, rakibini ikili averajda geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Salzburg bu mağlubiyetle birlikte grubu dördüncü sırada noktaladı.