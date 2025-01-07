Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya da yanıt verdi. Portekizli teknik adam, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. "Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz." diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." ifadelerini kullandı.
Portekiz basını, 7 Aralık'taki Guimaraes maçından bu yana sessiz kalan Kerem'i son oynanan Braga maçından sonra eleştirmişti. Portekiz medyasında yer alan haberlerde, "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadeleri yer almıştı.
Benfica'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
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