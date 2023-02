Benfica'dan Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle spor camiasından birçok kulüp Türkiye'ye destek mesajları yollamaya devam ediyor.

Portekiz Ligi ekibi Benfica, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için saygı duruşunda bulunulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda Türkiye ve Suriye'nin bayrakları kullanılarak 'Sizlerin yanındayız' mesajı verildi.

