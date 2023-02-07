Selahattin Demirtaş’tan depremle mücadele önerileri: 'Koordinasyon merkezi kurulmalı'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:34

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:34

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ayrımı kenara bırakıp önce insanların sonra insanlığın kurtarılması gerektiğini belirten Demirtaş, "Somut öneri ve çağrılar yapıyorum. İktidar partileri ortaklaşmaya yanaşmıyorlarsa tüm muhalefet bir araya gelmelidir. Partilerin genel başkan yardımcılarından oluşan, biri Diyarbakır diğeri Adana’da iki ortak koordinasyon merkezi kurulmalıdır. Partilerin sağlayacakları tüm sivil yardım ve dayanışma organizasyonunu bu merkezler yürütülmelidir" dedi.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Belediyeler, AFAD, Kızılay, TSK, büyük şirketler yıkılan tüm şehirlere, mahallelere, köylere kurtarma ekipleri, çadır, mobil mutfak göndermelidir. Partilerin oluşturacakları koordinasyon merkezleri ise 81 ilden gönüllüleri, yardım etmek isteyenleri bu kurtarma, sağlık ve mutfak ekiplerine destek olacak şekilde 24 saat yönlendirmelidir.

"100 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZI KAYBEDEBİLİRİZ"

Devlet, vatandaş, partiler, sivil toplum örgütleri ve büyük şirketler tam bir iş birliği yapamazsa 100 binden fazla insanımızı kaybedebiliriz. Zaten 36 saati kaybettik. Daha fazla gecikerek felaketi katliama dönüştürmeyin. HDP, TİP, EMEP, SOL Parti en örgütlü güce sahip partiler olmalarına rağmen, genel bir koordinasyon olmadığı için potansiyellerini harekete geçiremiyorlar.

Belediyelerimize el konulmasıydı hepsini biz yapabilirdik ama bugün bunları bir kenara bırakıp insanlıkta birleşelim. Bugün dayanışma zamanıdır. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız. Çok çok üzgünüz. Hepimiz enkaz altındayız. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle. Allah'a emanet olun."