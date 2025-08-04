Milli yüzücü Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı’nı başarıyla geçerek Ocean’s 7 parkurunu tamamladı. Peki, Bengisu Avcı kimdir? Ocean's 7'yi tamamlayan Bengisu Avcı kaç yaşında, nereli?

BENGİSU AVCI KİMDİR?

Bengisu Avcı 1996, İzmir doğumlu, Türk ultra-maraton yüzücüsü ve antrenördür. 2011'de Açık Su Milli Takımı'na girdi, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etti. 2018'de Manş Denizi'ni, 2022'de Catalina Kanalını, 2023'te Cebelitarık Boğazı'nı, 2024’te Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi geçti.

Bengisu Avcı, 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Molokai Kanalı geçişiyle bunu başaran ilk Türk unvanını elde etti. Aynı zamanda Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini tamamlayan ilk Türk kadın oldu. 12 saat 10 dakikalık derece ile Avrupa’da bir kadın sporcunun ulaştığı en iyi derece oldu ve Avrupa rekoru olarak lanse edildi.

BENGİSU AVCI’NIN DIĞER UNVANLARI

Okyanus Yedilisi'nde 5 parkur geçen ilk Türk kadını ,

Cook Boğazı’nı geçen ilk Türk,

Molokai Kanalı'nı geçen ilk Türk,

Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk,

Manş Denizi'nin en hızlı geçen Türk kadın,

Catalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın,

Ayrıca, buz sularındaki dünya şampiyonalarında kırdığı rekorlar ve şampiyonluklarla da spor kariyerini taçlandırdı.