Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Erokspor'un gollerinin 4 tanesini Galatasaray'dan kiralanan Berat Luş attı. Peki, Berat Luş kimdir? Berat Luş kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Berat Luş Türk mü?

BERAT LUŞ KİMDİR?

Berat Luş, 20 Nisan 2007 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Arnavut kökenli olan Luş'un kökenleri, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine dayanmaktadır.

BERAT LUŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berat Luş, profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlamıştır. 8 Kasım 2024'te Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Luş, ilk maçına 22 Aralık 2024'te Süper Lig'de Kayseri spor karşısında çıkmıştır. Maçta yedek oyuncu olarak forma giymiş ve takımının 5-1'lik galibiyetinde sahadaki ilk adımını atmıştır.

2025 yılında ise kariyerine bir kiralık transfer ile devam eden Luş, Esenler Erok spor forması giymektedir. 27 Temmuz 2025 tarihinde 1 yıllık kiralık sözleşme ile Esenler Erok spor'a transfer olmuş ve Trendyol 1. Lig'de kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

BERAT LUŞ'UN ERKEN DÖNEMİ VE ALTYAPI KARİYERİ

Berat Luş'un futbol yolculuğu, İstanbul'un yerel kulüplerinden Güngören Atletik Spor ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray altyapılarında başlamıştır.