Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'
Galatasaray'ın yıldız ismi Berkan Kutlu şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kutlu, 'Taraftarımıza selam olsun' dedi.
Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Berkan Kutlu sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:
"Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun."
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