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Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'

Galatasaray'ın yıldız ismi Berkan Kutlu şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kutlu, 'Taraftarımıza selam olsun' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:17
Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'
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Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Berkan Kutlu sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:

"Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun."


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