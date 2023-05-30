Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:17

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:18

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Berkan Kutlu sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:

"Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun."