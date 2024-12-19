Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:41

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:41

Fatih Karagümrük’ün 27 Ağustos’ta sözleşmelerini feshettiği ve bonservisleri elinde bulunan Berkay Vardar futboldan men edildi. Peki, Berkay Vardar kimdir? Eski Beşiktaşlı Berkay Vardar kaç yaşında, nereli? Berkay Vardar neden futboldan men edildi?

BERKAY VARDAR KİMDİR?

Beşiktaş’ın gelecek vaad eden oyuncuları arasında gösterilen Berkay Vardar, ilk resmi mücadelesine Ajax deplasmanında çıkarak gündeme gelmişti.

2018-2019 sezonunda Beşiktaş altyapısında futbola başlayan oyuncu U16, U17, U19 takımlarında forma giydi. 2022-2023 sezonunda A Takıma’a yükselen oyuncu bir sonraki sezon ise Moldova’nın Sheriff takımına kiralandı.

10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı. Burada beklenen performansın uzağında kalan oyuncu 2023-2024 sezonunda tekrar takıma dönerken aynı sezon sözleşmesi feshedildi.

2024-2025 sezonunda ise Fatih Karagümrük ile anlaşan oyuncu Trendyol 1. Lig’de tek maçta 7 dakika sahada kaldı. Berkay Vardar Kariyerinde toplam 62 karşılaşamda süre alırken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Türkiye U21 takımıyla ilk maçına 27 Eylül 2022 tarihinde çıktı.

BERKAY VARDAR NEDEN FUTBOLDAN MEN EDİLDİ?

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen son olarak Karagümrük forması giyen Berkay Vardar dopingden dolayı 4 yıl futboldan men cezası verildi.