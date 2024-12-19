Emirhan Delibaş kimdir? Eski Beşiktaşlı Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli? Emirhan Delibaş neden futboldan men edildi?
Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen son olarak Karagümrük forması giyen Emirhan Delibaş futboldan men edildi. Peki, Emirhan Delibaş kimdir? Eski Beşiktaşlı Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli? Emirhan Delibaş neden futboldan men edildi?
Fatih Karagümrük’ün 27 Ağustos’ta sözleşmelerini feshettiği ve bonservisleri elinde bulunan Emirhan Delibaş futboldan men edildi. Peki, Emirhan Delibaş kimdir? Eski Beşiktaşlı Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli? Emirhan Delibaş neden futboldan men edildi?
EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?
Emirhan Delibaş 1 Ocak 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Futbol Akademi yetişmiş Ofansif orta saha mevkiinde görev alan Emirhan Delibaş, 2015 yılında Sporting’e attığı golle sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Emirhan Delibaş'ın ‘Tanışmayı en çok istediğim isim’ dediği Arda Turan’ın Emirhan’ın golünü ‘Maşallah’ diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Emirhan'ın attığı golü internet sitesinden yayınlayan Mirror Gazetesi, ‘Turkish Cristiano Ronaldo’ başlığını atmıştı.
EMİRHAN DELİBAŞ NEDEN FUTBOLDAN MEN EDİLDİ?
Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen son olarak Karagümrük forması giyen Emirhan Delibaş dopingden dolayı 4 yıl futboldan men cezası verildi.
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