Berkay Yılmaz, Nürnberg'e kiralandı
Freiburg, Berkay Yılmaz'ı Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladı.
Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Nürnberg, Freiburg'un genç sol beki Berkay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
19 yaşındaki sol bek oyuncusu Freiburg altyapısında tüm genç takım kategorilerinde düzenli olarak forma giydi.
Türkiye alt milli takımlarında da düzenli olarak forma giyen Yılmaz'la Galatasaray ve Beşiktaş da ilgilenmişti.
Berkay Yılmaz, geçen sezon oynadığı Freiburg II takımında 13 maçta forma giyip 1 gol 4 asist yapmıştı.
Spor Haberleri
- ‘Gittiğim her yerde sizi örnek gösteriyorum’
- Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
- Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi KAP'a bildirdi
- Berkay Yılmaz, Nürnberg'e kiralandı
- Galatasaray'dan flaş karaborsa açıklaması!
- Eyüpspor, Jonjo Shelvey'i transfer etti!
- UEFA'dan Ronaldo'ya büyük onur!
- Galatasaray 10'un peşinde!
- Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer!
- Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- İkinci el araç satışında yeni dönem!
- ‘Birilerinin cebine 85 milyar dolar aktardılar’