Berkay Yılmaz, Nürnberg'e kiralandı

Freiburg, Berkay Yılmaz'ı Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 19:14
Berkay Yılmaz, Nürnberg'e kiralandı
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Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Nürnberg, Freiburg'un genç sol beki Berkay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 yaşındaki sol bek oyuncusu Freiburg altyapısında tüm genç takım kategorilerinde düzenli olarak forma giydi.

Türkiye alt milli takımlarında da düzenli olarak forma giyen Yılmaz'la Galatasaray ve Beşiktaş da ilgilenmişti.


Berkay Yılmaz, geçen sezon oynadığı Freiburg II takımında 13 maçta forma giyip 1 gol 4 asist yapmıştı.


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