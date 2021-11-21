Berke, Galatasaray maçına 2 serumla çıktığını söyledi
Fenerbahçe kalecisi Berke, günde 19 saat uyuyup, 2 serumla maça çıkmış!
Fenerbahçe'nin Altay'ın yokluğunda kaleye geçen genç kalecisi Berke, mucizevi şekilde maça yetiştiğini açıkladı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Berke şöyle konuştu:
"Aklımda galibiyetten bir şey yoktu. Çok mutluyum. Benim için çok duygusal bir maç oldu. Maç sonunda da gözyaşlarıma engel olamadım.
Maç öncesi çok hasta oldum. Ateşli hastalık geçirdim. 2 serum yedim günde. Bir ara günün 19-20 saatini uyuyarak geçirdim ve maçtan önce sadece tek idmana çıkabildim.
Burada Fenerbahçe kalecisi olarak sahaya çıkmak da çok önemli, galibiyete katkı vermek de.
Bana inananları mahçup etmedim."
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