Berke, Galatasaray maçına 2 serumla çıktığını söyledi

21 Kasım 2021 Pazar, 21:22

Fenerbahçe'nin Altay'ın yokluğunda kaleye geçen genç kalecisi Berke, mucizevi şekilde maça yetiştiğini açıkladı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Berke şöyle konuştu:

"Aklımda galibiyetten bir şey yoktu. Çok mutluyum. Benim için çok duygusal bir maç oldu. Maç sonunda da gözyaşlarıma engel olamadım.

Maç öncesi çok hasta oldum. Ateşli hastalık geçirdim. 2 serum yedim günde. Bir ara günün 19-20 saatini uyuyarak geçirdim ve maçtan önce sadece tek idmana çıkabildim.

Burada Fenerbahçe kalecisi olarak sahaya çıkmak da çok önemli, galibiyete katkı vermek de.

Bana inananları mahçup etmedim."