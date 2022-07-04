Berna Gözbaşı: "Yabancılar çok beğendi"

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:02

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanını takip etti.Büyükkılıç, 5 takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olmasının, yatırımın doğru olduğunun göstergesi kabul edileceğini belirtti.

"6 SAHAMIZIN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Büyükkılıç, kayak merkezinde hizmeti yaz aylarına yayan yaklaşımın kendilerini motive ettiğini ve keyiflendiklerini anlatarak, "Gerek kapalı tesislerimiz gerekse ilave 6 sahamızın yapımı devam ediyor. İnşallah burası yurt dışına kaynaklarımızın aktarılmasını engellemiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor'umuzun da antrenmanını izledik. Kendilerine, değerli hocamıza, başkanımıza ayrıca başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YABANCILAR DA ÇOK BEĞENİYOR"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da Kayseri'de böyle güzel bir tesis olmasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Sahalar büyüdükçe ve kapasite arttıkça dünyanın tercih edilen kamp merkezi olacağı görüşünün ağır bastığını aktaran Gözbaşı, "Yabancı takımlarla da görüşüyorum. Her görenin fikri bu yönde. İnşallah faydalı, verimli bir kamp olur. Takımımıza da bu kampta ve sezonda başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

"1-2 SENE İÇİNDE TÜRKİYE'NİN MERKEZİ OLUR"

Teknik direktör Çağdaş Atan ise merkezi çok beğendiklerini belirterek, "Erciyes'te güzel bir oluşum var. Aşağıdaki kompleks de en kısa zamanda biterse 1-2 sene içinde buranın yazın Türkiye'nin kamp merkezi olacağını, çok ciddi takımların geleceğini düşünüyorum. O yüzden Kayseri insanının buraya sahip çıkması, burayı ziyaret etmesi gerekiyor. Yatırımlarından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onu burada görmek her zaman güzel." ifadelerini kullandı.