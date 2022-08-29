Berna Gözbaşı'dan yayın geliri tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kısıtlı kadroyla neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi.
Maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, bu karşılaşmaya takımdaki önemli sakatlıklar nedeniyle endişeli geldiklerini ancak iyi bir neticeyle sahadan ayrıldıklarını belirtti.
Galibiyetten dolayı teknik heyet, futbolcular ve tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Gözbaşı,"Ekonomik sorunlar sadece Kayserispor'da değil. Futbol ekonomisi ülkemizde çok kötü. Her şeyin maliyeti yükselirken geliri artmayan tek şey kulüplerin yayın geliri. Buradan yetkililere sesleniyorum." diye konuştu.
Kayserispor'un 3 yıldır bugünlere gelmesi için mücadele verdiğini dile getiren Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Kayserispor şehrin takımı, 3 yıldır ben bu takımı ayakta tutmak için, bugünlere gelmesi için çok mücadele ettim. Ama bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Bizim bir kadromuz var. Bu kadromuzu bugün gördünüz. Önemli eksiklerimize rağmen çok güzel bir futbol sergiledik. Bu takımı sezon sonuna kadar götürebilirsek inşallah zamanla da sorunları aşmış oluruz. Bütün futbol camiasına bir kez daha sesleniyorum. Yayın gelirleri, Anadolu kulüplerinin bütçelerinin yüzde 80-90'ını oluşturuyor. Gelirler her sene daha da düşüyor. Böyle bir ortamda kulüplerin yaşaması çok zor."
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