Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe ile adı anılan Bertrand Traore kimdir? Bertrand Traore, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 16:04
Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Bertrand Traore, kimdir? Bertrand Traore, hangi kulüplerde oynadı?

BERTRAND TRAORE, KİMDİR?

Bertrand Isidore Traoré 1995 yılında  Burkina Faso'da doğdu. Futbola 2009 yılında Auxerre altyapısında başladı. Traoré 15 yaşındayken, ilk millî maçına Ekvator Ginesi karşısında dostluk maçında çıktı. 2013 tarihinde, Traoré Chelsea ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2013 Aralık ayında Chelsea'nin profesyonel takımı için yeni bir sözleşme imzaladı.  2014  yılında Vitesse ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Chelsea'de  oynamaya başladı. 2017-2020 yılları arasında Lyon'da 2020'de Aston Villa'da oynadı.


Bertrand Traore Burkina Faso fenerbahçe
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