Bertuğ Yıldırım attı, Rennes rahat kazandı!

Milli yıldızımız Bertuğ Yıldırım ilk 11 başladığı maçta golünü attı, Rennes 3-0'lık skorla kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 23:10
Bertuğ Yıldırım attı, Rennes rahat kazandı!
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UEFA Avrupa Ligi F Grubu 1. haftasında Rennes ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada Adrien Truffert ve 56. dakikada milli golcümüz Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonucun ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.

Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.


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