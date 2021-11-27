Beşiktaş 17 yıl sonra üst üste 4 yenilgi aldı
Beşiktaş en son ligde üst üste 4 yenilgiyi Mirce Lucescu döneminde 2004 yılında almıştı.
Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasından 4-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrıldı.
Uzun bir süre sonra ilk kez kalesinde 4 gol birden gören Beşiktaş, ligde üst üste 4. yenilgisini de aldı.
Beşiktaş en son ligde üst üste 4 yenilgiyi Mirce Lucescu döneminde 2004 yılında almıştı.
Maç bitiminde tribünler, siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarken, bazı taraftarlar da, protesto edenlere tepki gösterdi.
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