Beşiktaş 17 yıl sonra üst üste 4 yenilgi aldı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 21:10

Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasından 4-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrıldı.

Uzun bir süre sonra ilk kez kalesinde 4 gol birden gören Beşiktaş, ligde üst üste 4. yenilgisini de aldı.

Beşiktaş en son ligde üst üste 4 yenilgiyi Mirce Lucescu döneminde 2004 yılında almıştı.

Maç bitiminde tribünler, siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarken, bazı taraftarlar da, protesto edenlere tepki gösterdi.

